Σοκ σε παιδικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη: Πατέρας έσπασε την πόρτα, άρπαξε τα παιδιά του και έφυγε τρέχοντας

Αναστάτωση επικράτησε σε παιδικό σταθμό της Θεσσαλονίκης καθώς πατέρας φέρεται να εισέβαλε με ανάρμοστο τρόπο στο χώρο, να άρπαξε τα παιδιά του και να έφυγε τρέχοντας.

Όπως μεταφέρει ο ΣΚΑΙ, για το περιστατικό που εκτυλίχθηκε την Παρασκευή (12/12) ο πατέρας έσπασε την πόρτα, και άρπαξε τα παιδιά του ηλικίας δύο και τεσσάρων ετών, με τους υπόλοιπους γονείς να μένουν έκπληκτοι.

Η ιδιοκτήτρια του παιδικού σταθμού κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες δεν υπάρχει κάποια μήνυση. Μάλιστα, φέρεται να συννενοήθηκε με τη διευθύντρια για να πληρώσει τη ζημιά που προκάλεσε.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο πατέρας και η μητέρα δεν έχουν πάρει διαζύγιο αλλά είναι σε διάσταση. Ούτε η σύζυγος φέρεται να έχει καταθέσει μήνυση εναντίον του πατέρα.

