Σοκ σε παιδικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη: Πατέρας έσπασε την πόρτα, άρπαξε τα παιδιά του και έφυγε τρέχοντας

Αναστάτωση επικράτησε σε παιδικό σταθμό της Θεσσαλονίκης καθώς πατέρας φέρεται να εισέβαλε με ανάρμοστο τρόπο στο χώρο, να άρπαξε τα παιδιά του και να έφυγε τρέχοντας.
Όπως μεταφέρει ο ΣΚΑΙ, για το περιστατικό που εκτυλίχθηκε την Παρασκευή (12/12) ο πατέρας έσπασε την πόρτα, και άρπαξε τα παιδιά του ηλικίας δύο και τεσσάρων ετών, με τους υπόλοιπους γονείς να μένουν έκπληκτοι.
Η ιδιοκτήτρια του παιδικού σταθμού κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες δεν υπάρχει κάποια μήνυση. Μάλιστα, φέρεται να συννενοήθηκε με τη διευθύντρια για να πληρώσει τη ζημιά που προκάλεσε.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο πατέρας και η μητέρα δεν έχουν πάρει διαζύγιο αλλά είναι σε διάσταση. Ούτε η σύζυγος φέρεται να έχει καταθέσει μήνυση εναντίον του πατέρα.
- Κοκαΐνη, ποδόσφαιρο και μαύρο μητρώο: Ποιος είναι ο «Έλληνας Εσκομπάρ» που πιάστηκε στον Πειραιά
- Αχμέντ αλ Αχμέντ: O 43χρονος μουσουλμάνος που αφόπλισε τον τρομοκράτη στην Αυστραλία
- Λιάγκας: «Είναι στην τελική ευθεία να κάνει μήνυση - Θα καταγγείλει ασέλγεια στο καμαρίνι του τραγουδιστή»
- Ο πραγματικός λόγος που τα «έσπασαν» Χριστοπούλου - Αναστασοπούλου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.