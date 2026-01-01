Σοκ στην Πρέβεζα: Σε κρίσιμη κατάσταση 16χρονος που τραυματίστηκε με κυνηγετικό όπλο

Σοκάρει ο τραυματισμός 16χρονου από κυνηγετικό όπλο στην αυλή του σπιτιού του στην περιοχή της Φιλιππιάδας, στην Πρέβεζα.
Σύμφωνα με το onprevezanews.gr, ο ανήλικος φέρεται να κρατούσε κυνηγετικό φλόμπερ, όταν – υπό συνθήκες που διερευνώνται – εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.
Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό από την μητέρα και την γιαγιά του που άκουσαν τον πυροβολισμό, οι οποίοι κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Ο 16χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Άρτας, ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του, διασωληνωμένος, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Οι γιατροί δίνουν πραγματική μάχη με τον χρόνο, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσουν τον ανήλικο στη ζωή. Ο οικισμός Μπουσουλίζας στην Φιλιππιάδα ζει ώρες αγωνίας, με τη μητέρα και τη γιαγιά του παιδιού σε κατάσταση σοκ.
Την ίδια ώρα, έρευνα έχει ξεκινήσει η Αστυνομία, προκειμένου να διαπιστωθεί οι ακριβείς συνθήκες του σοβαρού τραυματισμού του 16χρονου.
