Σοκ στην Πρέβεζα: Σε κρίσιμη κατάσταση 16χρονος που τραυματίστηκε με κυνηγετικό όπλο

Σοκάρει ο τραυματισμός 16χρονου από κυνηγετικό όπλο στην αυλή του σπιτιού του στην περιοχή της Φιλιππιάδας, στην Πρέβεζα.

Σύμφωνα με το onprevezanews.gr, ο ανήλικος φέρεται να κρατούσε κυνηγετικό φλόμπερ, όταν – υπό συνθήκες που διερευνώνται – εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό από την μητέρα και την γιαγιά του που άκουσαν τον πυροβολισμό, οι οποίοι κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Άρτας, ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του, διασωληνωμένος, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι γιατροί δίνουν πραγματική μάχη με τον χρόνο, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσουν τον ανήλικο στη ζωή. Ο οικισμός Μπουσουλίζας στην Φιλιππιάδα ζει ώρες αγωνίας, με τη μητέρα και τη γιαγιά του παιδιού σε κατάσταση σοκ.

Την ίδια ώρα, έρευνα έχει ξεκινήσει η Αστυνομία, προκειμένου να διαπιστωθεί οι ακριβείς συνθήκες του σοβαρού τραυματισμού του 16χρονου.