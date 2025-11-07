Σοκ στο Αιγάλεω: Πατέρας τραυμάτισε στον λαιμό την κόρη του με μαχαίρι - Χειρουργήθηκε η κοπέλα

Ένα άγριο και αρκετά σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης (6/11) στο Αιγάλεω, με την ΕΛ.ΑΣ. να συλλαμβάνει έναν 74χρονο, ο οποίος επιτέθηκε στην κόρη του με μαχαίρι.

Η 29χρονη κόρη του ηλικιωμένου είχε τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στον λαιμό και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Εκεί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, με την κατάσταση της υγείας της να μην εμπνέει ανησυχία.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ και κατόπιν συνεννόησης με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, διατάχθηκε η σύλληψη του 74χρονου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές για την ώρα οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

