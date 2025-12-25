Σοκαριστικές εικόνες από την κακοκαιρία: «Βούλιαξε» ο Άλιμος - Κατέρρευσε μάντρα πολυκατοικίας

Έντονη ήταν η κακοκαιρία εχθές Παραμονή Χριστουγέννων (24/12) και ο Άλιμος ήταν ένα από τα «θύματα» των έντονων βροχοπτώσεων.
Στην οδό Λυσσικράτους, η ένταση των νερών ήταν τέτοια που μάντρα πολυκατοικίας κατέρρευσε, παρασύρθηκε από τη δύναμη του χειμάρρου και κατέληξε σχεδόν μέσα στο κτίριο.
Λάσπες, φερτά υλικά και συντρίμμια καλύπτουν το οδόστρωμα, σύμφωνα με το STAR, ενώ οι κάτοικοι παραμένουν σοκαρισμένοι από όσα βίωσαν.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο συγκεκριμένος δρόμος παρουσιάζει έντονη κλίση και ιδιομορφία, με αποτέλεσμα τα νερά από τη λεωφόρο Καλαμακίου και τους γύρω δρόμους να συγκεντρώνονται στο ίδιο σημείο, σχηματίζοντας μια «λεκάνη» που πλημμυρίζει σε κάθε δυνατή βροχόπτωση.
