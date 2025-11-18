Μενού

Σοκαριστική καταγγελία στην Πάτρα: 12χρονη φέρεται να βιάστηκε από 16χρονο που γνώρισε μέσω Instagram

Κορίτσι 12 ετών, καταγγέλλει ότι βιάστηκε από 16χρονο αγόρι που γνώρισε στο διαδίκτυο.

Reader symbol
Newsroom
Αστυνομία
Ελληνική Αστυνομία | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στην Πάτρα, με ένα 12χρονο κορίτσι που φέρεται να έπεσε θύμα βιασμού από έναν 16χρονο. 

Οι δύο τους, όπως αναφέρει η καταγγελία που έφερε στο φως το pelop.gr, γνωρίστηκαν μέσω Instagram. 

Η 12 χρονη μόλις έγινε το περιστατικό, απευθύνθηκε στους γονείς της, και τους είπε ότι ο 16χρονος την οδήγησε στο Γυμνάσιο της περιοχής και με την ασκήση βίας, την κακοποίησε σεξουαλικά.

Το απόγευμα της Δευτέρας 17/11/2025, οι γονείς μετέβησαν στην Αστυνομία και κατήγγειλαν το περιστατικό και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του 16χρονου.

Η 12χρονη αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ