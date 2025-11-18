Σοκαριστική καταγγελία στην Πάτρα: 12χρονη φέρεται να βιάστηκε από 16χρονο που γνώρισε μέσω Instagram

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στην Πάτρα, με ένα 12χρονο κορίτσι που φέρεται να έπεσε θύμα βιασμού από έναν 16χρονο.
Οι δύο τους, όπως αναφέρει η καταγγελία που έφερε στο φως το pelop.gr, γνωρίστηκαν μέσω Instagram.
Η 12 χρονη μόλις έγινε το περιστατικό, απευθύνθηκε στους γονείς της, και τους είπε ότι ο 16χρονος την οδήγησε στο Γυμνάσιο της περιοχής και με την ασκήση βίας, την κακοποίησε σεξουαλικά.
Το απόγευμα της Δευτέρας 17/11/2025, οι γονείς μετέβησαν στην Αστυνομία και κατήγγειλαν το περιστατικό και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του 16χρονου.
Η 12χρονη αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή.
- Μαρουσάκης: «Έρχεται βαρυχειμωνιά τις επόμενες ημέρες - Χιόνια και σε μεγάλες πόλεις»
- Στάθης Παναγιωτόπουλος: 3 χρόνια φυλάκιση με αναστολή για 2η υπόθεση revenge porn - «Πάσχει από ψυχολογικά»
- Άβα Γαλανοπούλου σε Αρναούτογλου: «Ξεχνάς, Γρηγόρη, ότι κάποτε ήμασταν μαζί - Μας είχαν πρωτοσέλιδο»
- Αυτές είναι οι πιο επικίνδυνες χώρες στην Ευρώπη για οδήγηση: Η περήφανη θέση της Ελλάδας
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.