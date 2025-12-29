Σορός 84χρονου εντοπίστηκε στον όρμο Φαλήρου από το Λιμενικό

Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας (29/12) στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Φαλήρου, κοντά στις εκβολές του Κηφισού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 84χρονο.

Το Λιμενικό προχώρησε στην περισυλλογή της σορού, η οποία παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Αττικό Γενικό Νοσοκομείο, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία–νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου.