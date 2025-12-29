Σορός 84χρονου εντοπίστηκε στον όρμο Φαλήρου από το Λιμενικό

Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας (29/12) στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Φαλήρου, κοντά στις εκβολές του Κηφισού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 84χρονο.
Το Λιμενικό προχώρησε στην περισυλλογή της σορού, η οποία παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Αττικό Γενικό Νοσοκομείο, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία–νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου.
- Η αθόρυβη δουλειά του Τσιάρα, οι αγρότες που δεν ελέγχονται από κόμμα και ο ευρωβουλευτής που πάει Καρυστιανού
- Η Μαίρη Συνατσάκη αποκαλύπτει για πρώτη φορά τον λόγο που έκανε unfollow την Κατερίνα Καινούργιου
- The Voice: Αυτοί είναι οι 9 φιναλίστ που διεκδικούν τη νίκη
- H υπόσχεση που έδωσε η Μπριζίτ Μπαρντό στον γιο της πριν πεθάνει
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.