Σπαράζει η μάνα της 24χρονης στη Ρόδο μετά τον αιφνίδιο θάνατό της: «Πήγα να την ξυπνήσω και ήταν πεθαμένο»

Σοκαρισμένη παραμένει η κοινή γνώμη από τον ξαφνικό χαμό της 24χρονης στη Ρόδο, με τα λόγια της μητέρας της να αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας. Η άτυχη κοπέλα, που λίγες μέρες είχε γιορτάσει τα γενέθλιά της, άφησε την τελευταία της πνοή στο κρεβάτι της, με ένα απλό παράπονο για πονοκέφαλο να είναι το μοναδικό προειδοποιητικό σημάδι πριν το μοιραίο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο STAR, η χαροκαμένη μάνα περιέγραψε με σπαραγμό τις τελευταίες στιγμές, όταν επέστρεψε από την εργασία της και βρήκε το παιδί της να κοιμάται, χωρίς να μπορεί να φανταστεί το κακό που είχε ήδη συμβεί.

«Μόνο πονοκέφαλο είχε, μου έλεγε “έχω πονοκέφαλο”. Εγώ ήμουν στη δουλειά. Γύρισα και κοιμόταν το παιδί. Μετά από λίγη ώρα πήγα να την ξυπνήσω, λέω “τι κάνει τόσες ώρες και κοιμάται;” Και ήταν πεθαμένο», δήλωσε συντετριμμένη.

Η 24χρονη φοιτήτρια, η οποία σπούδαζε στη Λήμνο, είχε επιστρέψει από τη δουλειά της και ξάπλωσε για να ξεκουραστεί. Όπως αποδείχθηκε αργότερα από τη νεκροψία-νεκροτομή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου, η νεαρή κοπέλα υπέστη αιμορραγικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του ύπνου της.

Η μητέρα της, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει την τραγική πραγματικότητα, την αποχαιρέτησε με λίγες λέξεις που ραγίζουν καρδιές, δείχνοντας το κενό που αφήνει πίσω της: «Μια πριγκίπισσα. Το παιδί μου ήταν ένας άγγελος».