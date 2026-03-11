Σπείρα απέσπασε 710.000 ευρώ από πατέρα πρώην βουλεύτριας της ΝΔ: Για «εξαγορά ψήφων» κάνουν λόγο οι δράστες

Κύκλωμα απατεώνων, το οποίο αποσπά χρήματα, φέρεται να δραστηριοποιείται στην Λάρισα και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θύμα της σπείρας έπεσε και πατέρας μιας πρώην βουλεύτριας της Νέας Δημοκρατίας.

Μάλιστα, φέρεται να του πήραν το εξωφρενικό ποσό των 710.000 ευρώ, λέγοντάς του ότι θα γίνει ανταλλαγή με χρυσές λίρες.

Ωστόσο, το κύκλωμα υποστήριξε στο δικαστήριο - κάτι το οποίο ισχυριζόντουσαν και το 2015 - ότι το περιεχόμενο της καταγγελίας που έγινε από τον πατέρα της βουλεύτριας, δεν ισχύει.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Mega, η σπείρα ανέφερε ότι τα χρήματα τους τα έδωσε συνειδητά συγγενής βουλευτού για εξαγορά ψήφων.

Ωστόσο, το περιστατικό με τις χρυσές λίρες έχει καταγραφεί πάνω από επτά φορές στην περιοχή, γεγονός που εγείρει ερωτήματα.

Τα περιστατικά αυτά είναι μέρος μιας μεγάλης έρευνας για την απάτη με τις χρυσές λίρες, όπου τα μέλη της οικογένειας φέρονται να προσέγγιζαν υποψήφια θύματα υποσχόμενοι πώληση χρυσών λιρών σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, αποσπώντας τελικά μεγάλα χρηματικά ποσά.