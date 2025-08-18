Σπέτσες: 18χρονος με σπασμένη γνάθο και τραύματα στο κεφάλι μετά από παρεξήγηση

Μια νέα υπόθεση άγριου ξυλοδαρμού ενός 18χρονου στις Σπέτσες ήρθε στο φως, μετά τα ξημερώματα της 15ης Αυγούστου, η οποία εξελίσσεται πλέον σε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο νεαρός νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο με κάταγμα στη γνάθο, προβλήματα στην ακοή από το δεξί αυτί και εκτεταμένα τραύματα στο κεφάλι, ενώ βρίσκεται υπό την παρακολούθηση κορυφαίου νευροχειρουργού και ωτορινολαρυγγολόγου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η επίθεση προκλήθηκε από παρεξήγηση που σχετιζόταν με γυναίκα, με τις εμπλεκόμενες παρέες να γνωρίζονται μεταξύ τους.

Ο 18χρονος, σύμφωνα με το MEGA, δέχθηκε βίαια χτυπήματα χωρίς να αντισταθεί, με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι του σε τοίχο και να ανοίξει το πίσω μέρος του κρανίου του.

Παρά την άμεση επέμβαση διερχόμενου αστυνομικού, ο φερόμενος δράστης κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο. Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σπετσών και στη συνέχεια ταξίδεψε μόνος του προς Αθήνα, όπου διαπιστώθηκε η σοβαρότητα των τραυμάτων του.

Η μήνυση δεν υποβλήθηκε άμεσα από τον ίδιο, αλλά από τον πατέρα του μία ημέρα αργότερα στο Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου, γεγονός που καθυστέρησε την κινητοποίηση των αρχών, παρότι ο δράστης είχε εντοπιστεί μέσω στίγματος κινητού σε παραλία εκτός νησιού.

Η ιατροδικαστική έκθεση, που θεωρείται καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης, αναμένεται να αποσαφηνίσει τη βαρύτητα των τραυμάτων και αν αυτά θα μπορούσαν να αποβούν θανατηφόρα, ενισχύοντας το κατηγορητήριο περί απόπειρας ανθρωποκτονίας