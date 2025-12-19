Στα χέρια της ΕΛΑΣ καταζητούμενος από την Τουρκία: Πιάστηκε στον Νέο Κόσμο για ναρκωτικά και ληστεία

Αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων συνέλαβαν το πρωί της Τετάρτης 12 Δεκεμβρίου στο Νέο Κόσμο έναν 41χρονο αλλοδαπό καταζητούμενο με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Τουρκίας για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ληστεία, κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 41χρονος κατηγορείται ότι τον Αύγουστο του 2017 ήταν υπεύθυνος φυτείας 113 δενδρυλλίων κάνναβης σε περιοχή της Τουρκίας ενώ τα έτη 2014 και 2009 διέπραξε ληστεία σε γραφεία εταιρείας και κλοπές μηχανών σκαφών αντίστοιχα.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
- Ένταση Καιρίδη - Δαβάκη στη Βουλή για τα... μάτια του Δένδια: «Απαράδεκτο που δεν ήρθε - Πώς κάνεις έτσι;»
- Σημάδια ζωής στον αστεροειδή Bennu ανατρέπουν όλα όσα ξέραμε ως τώρα
- Πούτιν: «Η Ουκρανία χωρίς στρατηγικά αποθέματα υποχωρεί σε όλα τα μέτωπα - Ληστές οι Ευρωπαίοι»
- Κάλαντα: Το δεύτερο χριστουγεννιάτικο τραγούδι της Δέσποινας Βανδή που μάλλον έχει ξεχαστεί
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.