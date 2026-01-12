Μενού

Στα «λευκά» η Πάρνηθα: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Αττική

Στα «λευκά» ντύθηκε η Πάρνηθα, καθώς η κακοκαιρία έφερε τα πρώτα χιόνια της χρονιάς στην Αττική. Τσουχτερό κρύο σε πολλές περιοχές της χώρας.

Χιόνι στην Πάρνηθα | Eurokinissi / Μιχάλης Καραγιάννης
Στα «λευκά» ντύθηκε η Πάρνηθα, με την κακοκαιρία να φέρνει τις πρώτες μαγικές εικόνες χειμώνα στην Αττική.

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, από το πρωί της Δευτέρας, μικροί και μεγάλοι εκμεταλλεύτηκαν το σκηνικό και ανέβηκαν στο βουνό για να παίξουν με το χιόνι, αψηφώντας τις χαμηλές θερμοκρασίες.

​Ο υδράργυρος στην Πάρνηθα κατρακύλησε στους -6 βαθμούς Κελσίου (σε υψόμετρο 1.000 μέτρων), ενώ πυκνή ομίχλη και στρωμένο χιόνι συνθέτουν ένα όμορφο αλλά και επικίνδυνο σκηνικό στο μονοπάτι προς το καταφύγιο Φλαμπούρι.

Αν και οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί, οχήματα της Περιφέρειας βρίσκονται σε επιφυλακή στο ύψος του Τελεφερίκ, με τις αρχές να υπενθυμίζουν στους οδηγούς πως οι αντιολισθητικές αλυσίδες πρέπει να βρίσκονται στα αυτοκίνητα για παν ενδεχόμενο.

Χιόνι στην Πάρνηθα | Eurokinissi / Μιχάλης Καραγιάννης

Το κύμα ψύχους επηρεάζει ολόκληρη τη χώρα. Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν επίσης στα Βίλια, τη Στενή Ευβοίας και τη Χαλκιδική, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα η θερμοκρασία έκανε «βουτιά», αγγίζοντας τους -13 βαθμούς στο Νυμφαίο.

Χιόνι στην Πάρνηθα | Eurokinissi / Μιχάλης Καραγιάννης
Χιόνι στην Πάρνηθα | Eurokinissi / Μιχάλης Καραγιάννης

