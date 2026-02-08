Στα όριά τους οι κάτοικοι της Αίγινας: Εδώ και δύο μήνες χωρίς πόσιμο νερό το νησί

Στα όριά τους δηλώνουν ότι βρίσκονται οι κάτοικοι της Αίγινας, καθώς εδώ και περίπου δύο μήνες το νησί παραμένει χωρίς κατάλληλο πόσιμο νερό, χωρίς έγκαιρη και σαφή ενημέρωση, ενώ η καθημερινότητά τους έχει μετατραπεί σε αγώνα επιβίωσης. Ακόμη και βασικές ανάγκες, όπως το πλύσιμο των χεριών, γίνονται με δυσκολία, την ώρα που οι πολίτες σχηματίζουν ουρές για λίγες εξάδες εμφιαλωμένου νερού.

Οι κάτοικοι ζητούν την άμεση κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, επισημαίνοντας ότι το νερό δεν είναι κατάλληλο για καμία χρήση εδώ και περίπου 60 ημέρες, γεγονός που δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι επιπτώσεις στην υγεία. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία της Μάρθας, κατοίκου του νησιού, η οποία μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «Τώρα Μαζί» περιέγραψε πως εμφάνισε μικροβιακή φλεγμονή στο μάτι, η οποία, σύμφωνα με τους γιατρούς στο Κέντρο Υγείας, σχετίζεται άμεσα με το νερό. Όπως αναφέρει, οι κάτοικοι αναγκάζονται να ζεσταίνουν εμφιαλωμένο νερό και να πλένονται με κανάτες.

Αγανάκτηση προκαλεί και η καθυστέρηση της επίσημης ενημέρωσης. Παρότι η βλάβη στον αγωγό σημειώθηκε στις 17 Δεκεμβρίου, οι πρώτες ανακοινώσεις εκδόθηκαν σχεδόν έναν μήνα αργότερα, στις 12 Ιανουαρίου, χωρίς επαρκείς διευκρινίσεις για το μέγεθος και τη διάρκεια του προβλήματος.

Προβληματική χαρακτηρίζεται από τους πολίτες και η πρώτη απόπειρα διανομής εμφιαλωμένου νερού από τον Δήμο. Η διανομή πραγματοποιήθηκε χθες (7/2) σε εργοτάξιο και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το αδιαχώρητο. Όπως καταγγέλλουν, οι ποσότητες δεν επαρκούν, ενώ ηλικιωμένοι και ευάλωτοι πολίτες αδυνατούν να μετακινηθούν και να μεταφέρουν τα νερά.

Την ίδια στιγμή, σοβαρό πλήγμα δέχεται και η τοπική οικονομία. Επιχειρηματίες του νησιού κάνουν λόγο για καθημερινή οικονομική αιμορραγία, καθώς αναγκάζονται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά εμφιαλωμένο νερό για τη λειτουργία των καταστημάτων τους. Ιδιοκτήτρια καφετέριας αναφέρει ότι χρειάζεται έως και 20 εξάδες νερού ημερησίως, ενώ αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν και άλλες επιχειρήσεις, όπως ιχθυοπωλεία, που χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο νερό ακόμη και για τον καθαρισμό των προϊόντων τους.

Παρά τα δημοτικά συμβούλια και τις επίσημες παρεμβάσεις συλλόγων και πολιτών, λύση δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί και απευθύνουν έκκληση προς τις αρμόδιες Αρχές για άμεση και μόνιμη αντιμετώπιση του προβλήματος, ώστε να διασφαλιστούν στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής, ασφάλειας και αξιοπρέπειας.