Στα τέλη Οκτωβρίου οι πρώτες κλήσεις τροχαίων παραβάσεων στο my.gov.gr

Την εκτίμηση ότι οι πρώτες κάμερες στους δρόμους θα αρχίσουν να βεβαιώνουν τροχαίες παραβάσεις εντός του Οκτωβρίου έκανε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών έχουν τοποθετηθεί οι πρώτες 10 κάμερες στα λεωφορεία για τον έλεγχο των λεωφορειολωρίδων, ενώ βγαίνει διαγωνισμός για επιπλέον 600.

Ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στις δοκιμές που γίνονται αυτήν περίοδο ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο λανθασμένης καταγραφής τροχαίων παραβάσεων. «Σε αυτή τη φάση εκπαιδεύεται ο αλγόριθμος της τεχνητής νοημοσύνης. Θέλει αρκετή εκπαίδευση το σύστημα, για να αντιλαμβάνεται η τεχνολογία αν όντως υπάρχει παραβίαση.

Το τελευταίο που θέλουμε είναι να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος από ειδοποιήσεις για κλήσεις που δεν αντιστοιχούν σε παραβάσεις», δήλωσε στα Παραπολιτικά 90.1.

«Δεν είμαστε σήμερα έτοιμοι, πιστεύω όμως ότι μέχρι τέλη Οκτωβρίου θα ανοίξουμε έναν από τους κανόνες παραβάσεων και τότε θα φθάσουν οι πρώτες κλήσεις στη θυρίδα του πολίτη στο gov.gr», ανέφερε ο Αναπληρωτής Υπουργός.