Ένας παράταιρος τραυματισμός γυναίκας σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας επί της Πατησίων, όταν ο σταυρός από ένα φαρμακείο αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι της.
Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, η φωτεινή ταμπέλα αποσπάστηκε για απροδιόριστο λόγο από την πρόσοψη, χτυπώντας τη γυναίκα που περνούσε από το σημείο.
Άμεσα κλήθηκε και μετέβη στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε με τραύματα στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
