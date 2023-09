Στέφανος Κασσελάκης: Η «καπιταλιστική» καριέρα, η επανεκκίνηση της οικογένειας του και η Αριστερά

"The pursuit of Happiness" (Declaration of Independence)



Κάθε ΛΟΑΤΚΙ, κάθε AMEA, κάθε ευάλωτος, περιθωριοποιημένος ή πρόσφυγας, που από χθες ανησυχεί ή/και φοβάται από την άνοδο της Ακροδεξιάς και τις θέσεις που θέλει να επιβάλει (μια μικρή γεύση στο video), πρέπει να γνωρίζει… pic.twitter.com/0uNGGFskaq