Στέφανος Τσιτσιπάς: Στον «αέρα» το δίπλωμα οδήγησης – «Δεν το παραδίδει γιατί δεν έχει»

Η υπόθεση με το πρόστιμο και την αφαίρεση διπλώματος του Στέφανου Τσιτσιπά συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα.

Παρά το γεγονός ότι το πολυτελές αυτοκίνητό του καταγράφηκε από τις κάμερες της Αττικής Οδού να κινείται με 213 χλμ/ώρα, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δεν έχει εμφανιστεί στις Αρχές για να παραδώσει το δίπλωμά του, ώστε να μην σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος του.

Η Τροχαία επέβαλε πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος, ενώ ο πατέρας του αθλητή ανέλαβε την ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι εκείνος οδηγούσε. Ωστόσο, η εκδοχή αυτή δεν έγινε δεκτή από τις Αρχές.

Το πρωί της Πέμπτης, στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, Έλληνας κάτοικος του Μονακό –όπου είναι και η επίσημη κατοικία του Τσιτσιπά– έριξε φως σε μια διαφορετική πτυχή της υπόθεσης: σύμφωνα με τον ίδιο, ο τενίστας δεν διαθέτει ούτε ελληνικό ούτε μονεγάσκικο δίπλωμα οδήγησης.

«Στο Μονακό για να αποκτήσεις δίπλωμα πρέπει είτε να δώσεις εξετάσεις, που είναι πιο απαιτητικές από τις ελληνικές, είτε να καταθέσεις το δίπλωμα της χώρας σου ώστε να σου εκδοθεί το μονεγάσκικο. Το διεθνές δίπλωμα λειτουργεί μόνο ως συνοδευτικό», εξήγησε ο μάρτυρας.

Και συνέχισε:

«Ο Στέφανος δεν έχει δώσει εξετάσεις στο Μονακό, παρότι αγόραζε συνεχώς πανάκριβα αυτοκίνητα.

Λένε ότι διαθέτει ένα βρετανικό έγγραφο οδήγησης, αλλά η προσωρινή άδεια του Ηνωμένου Βασιλείου ισχύει μόνο εντός των συνόρων. Ίσως γι’ αυτό δεν το καταθέτει στην ελληνική αστυνομία.

Η αλήθεια είναι ότι δεν παραδίδει το δίπλωμα γιατί πολύ απλά δεν έχει».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τσιτσιπάς έχει βρεθεί ξανά σε ελέγχους, αλλά οι αστυνομικοί τον αναγνώριζαν και τον άφηναν να φύγει.