Στέγη για τους πυρόπληκτους του Ρεθύμνου: Σε λειτουργία ειδική πλατφόρμα

Ειδική πλατφόρμα, επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι), λειτουργεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου 2026 στην πυρκαγιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, την πλατφόρμα δημιούργησε το υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί: https://emergencyhotels.civilprotection.gr/Application/NewAppl?evId=fe118c67-521d-4ba2-81ae-e42063e90bc2

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα, περίπου στις 14:30, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου Κρήτης, εκδόθηκε μήνυμα μέσω του 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης να απομακρυνθούν προς το Τυμπάκι, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών.

Παράλληλα όπως επισημαίνεται, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το υπουργείο Τουρισμού, η Περιφέρεια Κρήτης και οι Δήμοι Αγίου Βασιλείου και Φαιστού συνεργάζονται για την ασφαλή μεταφορά όσων βρίσκονται στην περιοχή.

Τέλος, όπως υπογραμμίζεται οι αρμόδιοι φορείς παραμένουν σε συνεχή ετοιμότητα, ενώ καλούνται οι πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και να ενημερώνονται αποκλειστικά από επίσημες πηγές.