Στη μάχη από το πρωί τα εναέρια μέσα στην Ανατολική Αττική: Διάσπαρτες εστίες σε Κερατέα, Ηλεία

Σε επιφυλακή βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην Ανατολική Αττική για την αντιμετώπιση της μεγάλης φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 14.00 το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8), η οποία είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός ηλικιωμένου άντρα, ενώ κατέκαψε σπίτια και τεράστιες εκτάσεις.

Η φωτιά ξέσπασε στην Κερατέα έφτασε έως την Ανάβυσσο και την ευρύτερη περιοχή με εκατοντάδες πυροσβέστες να δίνουν τεράστια μάχη καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, προσπαθώντας να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα με την ελπίδα να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Μάλιστα το βράδυ σημειώθηκαν νέες αναζωπυρώσεις και νέα μέτωπα της πυρκαγιάς με αποτέλεσμα να σταλούν μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις των οικισμών Άγιος Νικόλαος, Μαύρο Λιθάρι και Χάρβαλο.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι απομακρυνθείτε προς Αθήνα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Το πύρινο μέτωπο στην περιοχή της Κερατέα είναι σε ύφεση αλλά η φωτιά μαίνεται στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Αττικής με τις φλόγες να κινούνται πλέον προς παραλιακές ζώνες, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν διαρκώς για να αποτρέψουν την εξάπλωση.

Φωτιά στην Κερατέα: Αναφορές ότι βρέθηκε γκαζάκι

Αναφορικά με τα αίτια της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κερατέα, ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος μίλησε στο Open.

Ο αντιδήμαρχος δήλωσε ότι στον Άγιο Νικόλαο Σαρωνικού εντοπίστηκε γκαζάκι κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσες στην Κερατέα

Από την Τροχαία, δόθηκε ενημέρωση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.

Σε ισχύ βρίσκονται οι παρακάτω διακοπές:

Επαρχιακή οδός Κερατέας - Αναβύσσου από το ύψος της γέφυρας Τογάνι Λ. Πλάκας στον οικισμό Τογάνι, ρεύμα προς Δημολάκι Στη διασταύρωση στην περιοχή της Συντερίνας, ρεύμα προς Δημολάκι, Χάρβαλο

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε:

Λ. Λαυρίου από το ύψος της Βρυουλών Λ. Αναβύσσου από το ύψος της συμβολής της με την επαρχιακή Αναβύσσου στον οικισμό Φερίζας Λ. Λαυρίου - Καμαρίζας στο ρεύμα προς Συντερίνα Οδός Αγ. Φωτεινής από το ύψος της Λ. Αθηνών - Σουνίου Οδός Ευέλπιδος Κούτσια από το ύψος της Αθηνών - Σουνίου Λ. Αθηνών Σουνίου από το ύψος της Κορνάρου έως το ύψος της Μαβίλη.

Φωτιά στην Ηλεία: Σε ύφεση τα μέτωπα στο Χελιδόνι

Σε ύφεση βρίσκονται τα μέτωπα και στο Χελιδόνι Ηλείας, μετά την ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεσων, που συνεχίζουν να επιχειρούν αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Λίγο μετά τις 5:30 η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά, χωρίς ενεργό πύρινο μέτωπο. Ωστόσο, στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται σε επιφυλακή.

Στην περιοχή, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, επιχειρούν 110 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 4 πεζοπόρων τμημάτων και 39 οχημάτων. Παράλληλα, η Περιφέρεια και οι Δήμοι έχουν διαθέσει υδροφόρες και μηχανήματα έργου για την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή επικρατούν ακόμη ισχυροί άνεμοι.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του Χελιδονιού και, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, επεκτάθηκε γρήγορα σε αγροτοδασικές εκτάσεις, με κατεύθυνση προς τις κοινότητες Ηράκλεια και Πουρνάρι.

Ωστόσο, η αλλαγή στη φορά του ανέμου την έστρεψε εκ νέου προς το Χελιδόνι, δημιουργώντας νέο μέτωπο και απειλώντας τις περιοχές της Καυκανιάς και του Λαντζοΐου.