Στη ΜΕΘ του ΚΑΤ μεταφέρεται η ελληνοβρετανίδα τουρίστρια, που τραυματίστηκε στη Λευκάδα

Μάχη για τη ζωή της δίνει η ελληνοβρετανίδα τουρίστρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά το μεσημέρι, όταν βράχος στους καταρράκτες Νυδριού στην Λευκάδα, αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι της.

Η 52χρονη J.P μεταφέρθηκε αμέσως στο Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου οι γιατροί έκαναν τιτάνια προσπάθεια για να την σταθεροποιήσουν και την διασωλήνωσαν

Αυτή την ώρα σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ μεταφέρεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ στην Αθήνα με ασθενοφόρο που έχει εξοπλισμό Μονάδας.