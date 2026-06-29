Στη ΜΕΘ του ΚΑΤ μεταφέρεται η ελληνοβρετανίδα τουρίστρια, που τραυματίστηκε στη Λευκάδα

Μάχη για τη ζωή της δίνει η ελληνοβρετανίδα τουρίστρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά το μεσημέρι, όταν βράχος στους καταρράκτες Νυδριού στην Λευκάδα, αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι της.
Η 52χρονη J.P μεταφέρθηκε αμέσως στο Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου οι γιατροί έκαναν τιτάνια προσπάθεια για να την σταθεροποιήσουν και την διασωλήνωσαν
Αυτή την ώρα σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ μεταφέρεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ στην Αθήνα με ασθενοφόρο που έχει εξοπλισμό Μονάδας.
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