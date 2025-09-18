Στην Αθήνα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Επιβεβαιώθηκε από τη Γερουσία

Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών προχωρά σε ταυτόχρονη επιβεβαίωση δεκάδων υποψηφιοτήτων της κυβέρνησης Τραμπ μετά από αλλαγή κανόνων που επιτρέπει την ομαδοποίηση των ψηφοφοριών.

Η τροποποίηση άνοιξε τον δρόμο για την τελική ψηφοφορία που προγραμματίστηκε για την Πέμπτη (18/9), αφού οι Ρεπουμπλικανοί ξεπέρασαν την Τετάρτη ένα κρίσιμο διαδικαστικό εμπόδιο.

Το «πακέτο» περιλαμβάνει 48 υποψηφιότητες και, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, ανάμεσά τους είναι ο διορισμός της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ως νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Στην ίδια ομάδα περιλαμβάνονται επίσης ονομαστικοί διορισμοί πρεσβευτών όπως η Καλίστα Γκίνγκριτς για την Ελβετία και το Λιχτενστάιν και σειρά ανώτερων στελεχών ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Οι Ρεπουμπλικάνοι υπερασπίζονται την αλλαγή κανόνων ως αναγκαίο μέσο για να υπερβούν καθυστερήσεις που αποδίδουν στους Δημοκρατικούς.