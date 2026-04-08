Στην κυκλοφορία η Βασιλίσσης Όλγας: Ο νέος «πολυτροπικός» δρόμος της Αθήνας

Στη διάθεση των πολιτών και των συγκοινωνιακών φορέων παραδίδεται πλέον η Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας, μετά την ολοκλήρωση των έργων ανάπλασης, σύμφωνα με ανακοίνωση της «Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε.».

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία έχει ήδη αποστείλει επιστολή προς τη ΣΤΑΣΥ και τον ΟΑΣΑ, κάνοντας γνωστό ότι ο δρόμος είναι έτοιμος προς χρήση. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν πλήρως, ενώ έχουν ήδη τοποθετηθεί οι νέες στάσεις και τα στέγαστρα για το επιβατικό κοινό.

Η αναπλασμένη λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας | Eurokinissi

«Παρά τις τεχνικές δυσκολίες και τα εμπόδια που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής, η Λεωφόρος αναμορφώθηκε σε έναν σύγχρονο δημόσιο χώρο, προσβάσιμο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αθήνας όλο το 24ωρο» αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Η χρηματοδότηση του έργου έγινε από το Υπουργείο Υποδομών (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).

Τη δημοπράτηση και την επίβλεψη είχε η «Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε.», ενώ όπως τονίζεται στην ανακοίνωση σημαντική ήταν η συμβολή των υπουργείων Υποδομών και Πολιτισμού, καθώς και των φορέων ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ για την οριστική ολοκλήρωση της παρέμβασης.

