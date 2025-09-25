Στην «ουρά» για έκδοση νέας ταυτότητας: Καταγγελίες πολιτών για τέσσερις μήνες αναμονή

Από το 2026 θα αρχίσουν να απαγορεύονται οι «παλιές πράσινες ταυτότητες» εντός ΕΕ, και ήδη οι πολίτες έχουν εκκινήσει τις διαδικασίες για να εκδώσουν νέα ταυτότητα.

Ωστόσο, υπάρχουν καταγγελίες πολιτών που αναφέρουν ότι υπάρχει μέχρι και τέσσερις μήνες αναμονή για να βρουν ρεντεβού.

Ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, Χρίστος Συνδρεβέλης, μιλώντας στο Action24, δήλωσε ότι πρέπει η Πολιτεία να δώσει έμφαση και να ενισχυθούν οι Υπηρεσίες των Αστυνομικών Τμημάτων.

Στη συνέχεια, αναφορικά με το θέμα των δυσεύρετων ραντεβού για ταυτότητες δήλωσε ότι καλό θα ήταν κάθε πολίτης να μπει στο gov.gr να δει τη διαθεσιμότητα σε όλα τα αστυνομικά τμήμα δεδομένου ότι με την αλλαγή της νομοθεσίας, ο πολίτης μπορεί να πάει σε όποια περιοχή θέλει και όχι στον τόπο κατοικίας του όπως ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια.

Παράλληλα, επιβεβαιώνει ότι στα περισσότερα αστυνομικά τμήματα τα ραντεβού είναι διαθέσιμα προς το τέλος του Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τον κύριο Συνδρεβέλη, έχουν εκδοθεί ήδη πάνω από 1.700.000 νέες ταυτότηες.