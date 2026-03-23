Στις 10:30 οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για τα νέα μέτρα στήριξης

Στις 10:30 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με δήλωσή του θα ανακοινώσει νέα μέτρα οικονομικής στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Τα μέτρα θα εξειδικευτούν στις 13:30 σε συνέντευξη Τύπου από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά.

Τι μέτρα αναμένεται να ανακοινώσει

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ναντίν Χαρδαλιά, αναμένονται ανακοινώσεις σε καύσιμα, ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια αλλά και τα λιπάσματα.

Η «φαρέτρα» του Μεγάρου Μαξίμου και του οικονομικού επιτελείου έχει βάση τα «εργαλεία» που χρησιμοποιήθηκαν στην ενεργειακή κρίση του 2022.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση αναμένεται να επαναφέρει το fuel pass με εισοδηματικά και γεωγραφικά κριτήρια για να στηριχθούν όσοι το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Η δέσμη παρεμβάσεων αναμένεται να περιλαμβάνει και την επιδότηση στο diesel κίνησης στην αντλία.

Ενόψει Πάσχα και καλοκαιρινών διακοπών, ενδέχεται να υπάρξουν επεμβάσεις στην τιμή των ακτοπλοϊκών και των αεροπορικών εισιτηρίων.

Σε σύσκεψη στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης την περασμένη Παρασκευή με τους ακτοπλόους συζητήθηκαν προτάσεις για την άμεση συγκράτηση των τιμών. Τα στελέχη της εμπορικής ναυτιλίας πάντως ζητούν επιδότηση του καυσίμου που χρησιμοποιούν και κατά 50% μείωση των τελών λιμένων.

Παρέμβαση αναμένεται και στα λιπάσματα, καθώς ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ απ’ όπου διέρχεται περίπου το 1/3 της παγκόσμιας αγοράς λιπασμάτων έχει εκτινάξει τις τιμές τους, προκαλώντας πονοκέφαλο στον αγροτικό κόσμο που βλέπει το κόστος παραγωγής να αυξάνεται επικίνδυνα. Στο τραπέζι είχε πέσει το ενδεχόμενο του πλαφόν, αλλά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας προκρίνει την άμεση στήριξη των παραγωγών.

Η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αντλία θα ενεργοποιηθεί μόνο εφόσον υπάρξει ευρωπαϊκό σχέδιο, ώστε να μην επηρεαστούν οι εθνικοί στόχοι του πρωτογενούς πλεονάσματος και η οροφή δαπανών που προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες.