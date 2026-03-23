Στα σκαριά fuel pass και επιδότηση στο diesel κίνησης: Μέτρα με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Έτοιμη για την ενεργοποίηση στοχευμένων μέτρων στήριξης της κοινωνίας είναι η κυβέρνηση, προκειμένου να υψώσει αναχώματα στις επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ που προκαλεί η παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή.

Όλα τα δεδομένα εξετάστηκαν σε σύσκεψη που έγινε το Σάββατο στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, και του Υφυπουργού, Θάνου Πετραλιά και ο χρόνος για τις ανακοινώσεις μετρά πλέον αντίστροφα.

Στο επίκεντρο της κυβερνητικής παρέμβασης βρίσκονται τα καύσιμα, τα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια και τα λιπάσματα. Και δεν αποκλείεται οι ανακοινώσεις να γίνουν ακόμη και εντός της ημέρας, με στόχο την εφαρμογή των μέτρων από το τέλος του μήνα.

Η «φαρέτρα» του Μεγάρου Μαξίμου και του οικονομικού επιτελείου έχει βάση τα «εργαλεία» που χρησιμοποιήθηκαν στην ενεργειακή κρίση του 2022.

Έχοντας παρακολουθήσει το ράλι τιμών στα καύσιμα, η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να επαναφέρει το fuel pass με εισοδηματικά και γεωγραφικά κριτήρια, ώστε η ενίσχυση να στηρίξει όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη και ταυτοχρόνως να είναι κατάτι μεγαλύτερη για τους κατοίκους στα νησιά και την περιφέρεια όπου οι αυξήσεις των καυσίμων στα πρατήρια είναι μεγαλύτερη.

Η δέσμη παρεμβάσεων αναμένεται να περιλαμβάνει και την επιδότηση στο diesel κίνησης στην αντλία. Γι’ αυτό είχε προϊδεάσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θέτοντάς το ως προτεραιότητα.

Αν και το μέτρο που θα εφαρμοστεί δεν είναι ακόμη απολύτως σαφές, ο μηχανισμός του 2022 προέβλεπε πλαφόν στην τιμή του διυλιστηρίου και επιδότηση της διαφοράς σε σύγκριση με την τιμή της αγοράς.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που έχουν πάρει «φωτιά». Σε σύσκεψη στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης την περασμένη Παρασκευή με τους ακτοπλόους συζητήθηκαν προτάσεις για την άμεση συγκράτηση των τιμών, προκειμένου να διευκολυνθούν και οι εκδρομείς του Πάσχα, αλλά και ενόψει καλοκαιριού. Τα στελέχη της εμπορικής ναυτιλίας πάντως ζητούν επιδότηση του καυσίμου που χρησιμοποιούν και κατά 50% μείωση των τελών λιμένων.

Παρέμβαση αναμένεται και στα λιπάσματα, καθώς ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ απ’ όπου διέρχεται περίπου το 1/3 της παγκόσμιας αγοράς λιπασμάτων έχει εκτινάξει τις τιμές τους, προκαλώντας πονοκέφαλο στον αγροτικό κόσμο που βλέπει το κόστος παραγωγής να αυξάνεται επικίνδυνα. Στο τραπέζι είχε πέσει το ενδεχόμενο του πλαφόν, αλλά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας προκρίνει την άμεση στήριξη των παραγωγών.

Η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αντλία θα ενεργοποιηθεί μόνο εφόσον υπάρξει ευρωπαϊκό σχέδιο, ώστε να μην επηρεαστούν οι εθνικοί στόχοι του πρωτογενούς πλεονάσματος και η οροφή δαπανών που προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες.

Με δεδομένο άλλωστε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν φαίνεται να τελειώνει και ότι η αποκατάσταση των επιπτώσεων θα απαιτήσουν χρόνο, άπαντες στην Ευρώπη γνωρίζουν ότι θα πρέπει να διατηρήσουν και εφεδρείες για την επόμενη μέρα.