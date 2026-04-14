Στις φλόγες φορτηγό στην Εγνατία Οδό: Προβλήματα στην κυκλοφορία

Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 7:30 το πρωί σε φορτηγό, κατά την κίνησή του στην Εγνατία Οδός, στο ύψος του Σοχού, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με τα πληρώματά τους. Αναφέρθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ στο σημείο προκλήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση.