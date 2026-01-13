Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι τελείωσε η σύσκεψη στο ξενοδοχείο «Τιτάνια» και οι αγρότες που συμφώνησαν να συναντήσουν σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη ξεκίνησαν με τα πόδια για το Μέγαρο Μαξίμου.

To Orange Press Agency κατέγραψε την αναχώρηση των αγροτών από το ξενοδοχείο, ενώ λήγη ώρα αργότερα έφτασαν στο πρωθυπουργικό μέγαρο, ενώ αναμένεται να πραγματοποιήσουν δηλώσεις μετά τη συνάντηση.

Ποιο πλαισιώνουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Πέραν του Κυριάκου Μητσοτάκη, από πλευράς κυβέρνησης συμμετέχουν:

Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κώστας Τσιάρας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θάνος Πετραλιάς, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης, ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αντώνης Φιλιππής, ΓΓ Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων Αργυρώ Ζέρβα, ΓΓ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Ανδρέας Λυκουρέντζος, Πρόεδρος ΕΛΓΑ Θανάσης Κοντογεώργης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

Ποιοι είναι οι αγρότες που θα συναντηθούν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο εκπρόσωποι των μπλόκων και των συλλόγων είναι οι παρακάτω:

Τσίλιας Χρήστος, γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης Λιολιόπουλος Αναστάσιος, πρόεδρος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας Βόλκος Νίκος, μέλος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας Τόπης Αθανάσιος, μέλος Α.Σ. Αλεξάνδρειας Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος, πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου Παναγής Ιωάννης, αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου Παπαδόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος Α.Σ. Δήμου Πέλλας Δημητριάδης Νίκος, μέλος ΑΣ Δ. Σκύδρας Τοπαλίδης Στέφανος, πρόεδρος ΑΣ Δ. Σκύδρας Μπαλούκας Δημήτρης, πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Παπακωστούλης Θεόδωρος ΑΣ πρ. Δ. Πλατυκάμπου Μπατρακούλης Αντώνης, μέλος ΑΣ Δ. Πλατυκάμπου Παρλάντζας Νίκος, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε στο πλαίσιο μέτρων βιοασφάλειας Καλόγερος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας Πάντζιος Χρήστος, αγρότης, Μικροθήβες Παπαθανασίου Αναστασία, νέα αγρότισσα, Μικροθήβες Παλιούρας Γεώργιος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας Δημούλιας Ιωάννης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου, επικεφαλής αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου Λέγγας Μάρκος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Α.Σ. Δυτικής Αχαΐας Τσίλιας Δημήτριος, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών Ορφανουδάκης Μανώλης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος συντον. Ν. Ηρακλείου Γαϊτάνης Γιάννης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας. Καββουσανάκης Μανώλης, ταμίας αγροτικού συλλόγου Ιεράπετρας με εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση πέντε αγροτικών συλλόγων Κρήτης Φασομυτάκης Γιάννης, εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου νότιας Κρήτης

Όπως προκύπτει από τη σύνθεση, η εκπροσώπηση είναι αντιπροσωπευτική από όλη τη χώρα καθώς:

Είναι εκπρόσωποι 14 μπλόκων και άλλων οργανώσεων,

Περιλαμβάνονται και ορισμένοι που ήταν στο μέτωπο του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου.

Αγρότες από Μάλγαρα: Ζητούν νέα συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Στο μεταξύ, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ολοκληρώθηκε πριν λίγο η σύσκεψη που πραγματοποίησαν οι αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων στον ΤΟΕΒ Κυμίνων και Νέων Μαλγάρων. Η απόφασή τους είναι νέα συνάντηση με τον πρωθυπουργό, και μέχρι τότε θα κλείσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα ζητούν να γίνει πρώτα η ομάδα των 25 αγροτών και στη συνέχεια να γίνει μια συνάντηση με δέκα άτομα τα οποία θα είναι από τους άλλους κλάδους, δηλαδή κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι.

Σε λίγη ώρα (13.30) αναμένεται να κλείσουν τα Μάλγαρα και θα κλείσει η εθνική οδός Θεσσαλονίκης-Αθηνών μέχρι να οριστεί το ραντεβού με την κυβέρνηση. Αρχικά θα κλείσει το ρεύμα προς Αθήνα και περίπου στις 14.30, κατόπιν συνεννόησης με την Τροχαία, το ρεύμα που κατευθύνεται προς Θεσσαλονίκη.

Οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, που έχει στηθεί επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σήμερα σε αποκλεισμό. Ωστόσο, στις 17:00 έχουν προγραμματίσει συνέλευση αγροτοκτηνοτρόφων στην αίθουσα του πρώην δημαρχείου Χαλκηδόνας, προκειμένου να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Παραμένει το αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο του Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες. Για σήμερα, οι παραγωγοί δεν έχουν προγραμματίσει κάποια κινητοποίηση, ενώ σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί, αύριο το απόγευμα, στον Λαγκαδά θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Και στα Φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία, παραμένει το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στο νομό Χαλκιδικής.

Την ίδια ώρα, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα «Πράσινα Φανάρια» και αντιπροσωπεία τους βρίσκεται ήδη στην Αθήνα με άλλους συναδέλφους τους από άλλες περιοχές της Ελλάδας, προκειμένου να συμμετάσχουν στην συνάντηση με τον πρωθυπουργό, σήμερα στις 15.00, στο Μέγαρο Μαξίμου. Το τι μέλλει γενέσθαι και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις τους σε επίπεδο κινητοποιήσεων θα αποφασιστεί σε γενική τους συνέλευση μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.