Στο μικροσκόπιο των αρχών το οπαδικό επεισόδιο στην Θεσσαλονίκη - Ενέδρα ή σύμπτωση;

Ένα σοβαρό οπαδικό επεισόδιο σημειώθηκε προχθές (25/8) το απόγευμα στην Καλαμαριά, όταν ομάδα περίπου 15 ατόμων επιτέθηκε σε 16χρονο αγόρι επειδή φορούσε μπλούζα ομάδας της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη σε κεντρικό δρόμο της περιοχής, μεταξύ 16:30 και 17:00.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες επέβαιναν σε δέκα δίκυκλα και πλησίασαν τον ανήλικο με σκοπό να του αφαιρέσουν τη μπλούζα.

Μετά από φραστικό επεισόδιο, η κατάσταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα το παιδί να δεχθεί χτυπήματα με γροθιές, κλωτσιές, κράνη και λοστούς.

Παρά τη σφοδρότητα της επίθεσης, οι δράστες δεν κατάφεραν να του αφαιρέσουν τη μπλούζα και αποχώρησαν από το σημείο.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έλαβε εξιτήριο, καθώς η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Οι αστυνομικές αρχές έχουν στη διάθεσή τους βιντεοληπτικό υλικό και βρίσκονται σε διαδικασία ταυτοποίησης των δραστών.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, ενώ διερευνάται αν επρόκειτο για οργανωμένη ενέδρα ή για τυχαία συνάντηση. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών