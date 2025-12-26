Στο νοσοκομείο 16χρονη από μέθη – Συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος για παροχή αλκοόλ σε ανήλικο

Στο Ασκληπιείο Βούλας κατέληξε τα ξημερώματα μια 16χρονη κοπέλα, η οποία παρουσίαζε έντονα συμπτώματα μέθης. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ίδια μέσα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες βρισκόταν υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας αλκοόλ.
Η αστυνομική έρευνα που ακολούθησε οδήγησε στη σύλληψη ενός 30χρονου ιδιοκτήτη καταστήματος, ο οποίος φέρεται να παρείχε αλκοόλ στην ανήλικη.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.
