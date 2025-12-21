Μενού

Στο νοσοκομείο ανήλικος μετά από κατανάλωση αλκοόλ στην Κρήτη - Συνελήφθη υπεύθυνη καταστήματος

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 53χρονης που είναι υπεύθυνη καταστήματος, εντός του οποίου ανήλικος κατανάλωσε αλκοόλ και ύστερα οδηγήθηκε στο νοσοκομείο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Επιχείρηση του ΕΚΑΒ σε περιστατικό | Eurokinissi
Άλλο ένα περιστατικό με ανήλικο στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ ,έλαβε χώρα αυτή τη φορά στην Κρήτη, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη της υπεύθυνης καταστήματος.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μινώα Πεδιάδας, Ηρακλείου προχώρησαν χθες, Σάββατο (21/12) κατά τα μεσάνυχτα, στη σύλληψη μιας 53χρονης γυναίκας που κατηγορείται για παραβάσεις νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Η γυναίκα αποτελεί υπεύθυνη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης, ανήλικος κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα-Πεδιάδας.

