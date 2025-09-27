Μενού

Στο νοσοκομείο ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος – Πληροφορίες ότι λιποθύμησε

Έντονη αδιαθεσία αισθάνθηκε απόψε ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

routsi_oikonomopoulos
Δημήτρης Οικονομόπουλος και Πάνος Ρούτσι | eurokonissi
Στο Λαϊκό Νοσοκομείο μεταφέρθηκε το βράδυ της Παρασκευής ο απεργός Πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος ο οποίος στέκεται στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο κ. Οικονομόπουλος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία (κάποιες πληροφορίες αναφέρουν πως λιποθύμησε) και αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στο Σύνταγμα.

Αφού οι διασώστες διαπίστωσαν πως η κατάσταση της υγείας τους είναι απόλυτα ελεγχόμενη τον μετέφεραν στο Λαϊκό Νοσοκομείο για εξετάσεις και παρακολούθηση.

Υπενθυμίζεται πως ο συνταξιούχος τραπεζικός Δημήτρης Οικονομόπουλος  δεν είναι συγγενής θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά ένας άνθρωπος, (ο πρώτος) που θέλησε έμπρακτα να δείξει την αλληλεγγύη του στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του παιδιού του.

