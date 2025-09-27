Στο νοσοκομείο ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος – Πληροφορίες ότι λιποθύμησε

Στο Λαϊκό Νοσοκομείο μεταφέρθηκε το βράδυ της Παρασκευής ο απεργός Πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος ο οποίος στέκεται στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο κ. Οικονομόπουλος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία (κάποιες πληροφορίες αναφέρουν πως λιποθύμησε) και αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στο Σύνταγμα.

Αφού οι διασώστες διαπίστωσαν πως η κατάσταση της υγείας τους είναι απόλυτα ελεγχόμενη τον μετέφεραν στο Λαϊκό Νοσοκομείο για εξετάσεις και παρακολούθηση.

Υπενθυμίζεται πως ο συνταξιούχος τραπεζικός Δημήτρης Οικονομόπουλος δεν είναι συγγενής θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά ένας άνθρωπος, (ο πρώτος) που θέλησε έμπρακτα να δείξει την αλληλεγγύη του στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του παιδιού του.