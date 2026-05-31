Στο νοσοκομείο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος - Λιποθύμησε κατά τη Θεία Λειτουργία

Σήμερα το πρωί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, λιποθύμησε και ενώ χοροστατούσε στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής.
Αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί ο Αρχιεπίσκοπος στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.
Το απόγευμα της Παρασκευής, 29 Μαΐου,ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής είχε επισκεφτεί την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και έτυχε θερμής υποδοχής από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο.
