Στο νοσοκομείο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος - Λιποθύμησε κατά τη Θεία Λειτουργία

Σήμερα το πρωί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, λιποθύμησε και ενώ χοροστατούσε στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής.

Αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί ο Αρχιεπίσκοπος στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Το απόγευμα της Παρασκευής, 29 Μαΐου,ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής είχε επισκεφτεί την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και έτυχε θερμής υποδοχής από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο.

