Στο νοσοκομείο ποδοσφαιριστής στη Λαμία: Τον δάγκωσε οχιά εν ώρα προπόνησης

Απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στη Λαμία εχθές (30/09) με έναν ποδοσφαιριστή να δέχεται δάγκωμα από οχιά εν ώρα προπόνησης.

Συγκεκριμένα, ένας 29χρονος ποδοσφαιριστής κατά τη διάρκεια της προπόνησης της ομάδας Αστέρας Σταυρού δέχθηκε το τσίμπημα και διακομίστηκε αμέσως στο νοσοκομείο, όταν πήγε στη βρύση να πιει νερό.

Βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση καθώς έμεινε όλη τη νύχτα στο νοσοκομείο, ωστόσο δεν είναι έτοιμος ακόμη να επιστρέψει στο γήπεδο.

O προπονητής της ομάδας, μιλώντας στον ΣΚΑΙ δήλωσε ότι το φίδι πήγε στο σημείο επίσης επειδή χρειαζόταν νερό, ενώ επεσήμανε ότι δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για τους κατοίκους της περιοχής καθώς πρόκειται για χωριό και το γήπεδο βρίσκεται σε μέρος που έχει βλάστηση.

Εκείνη την ώρα ο παίκτης νόμιζε ότι η το τσίμπημα ήταν από αγκάθια. Ύστερα φάνηκε ότι ήταν δάγκωμα οχιάς και αμέσως του έδεσαν το πόδι.



