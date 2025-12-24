Μενού

Στο Παίδων 14χρονη που βγήκε να πει τα κάλαντα: Φέρεται να παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Μία 14χρονη που βγήκε να πει τα κάλαντα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», καθώς φέρεται να παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Νοσοκομείο Παίδων
Στιγμιότυπο από το νοσοκομείο Παίδων, «Αγία Σοφία» | Eurokinissi
Στο νοσοκομείο Παίδων μεταφέρθηκε την Παραμονή των Χριστουγέννων μία 14χρονη που είχε βγει να πει τα κάλαντα

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του υπουργείου Υγείας, η 14χρονη βρέθηκε αναίσθητη και χτυπημένη στο κεφάλι από νοσηλεύτρια του Παίδων «Αγία Σοφία», η οποία τής έδωσε τις πρώτες βοήθειες και κάλεσε το ΕΚΑΒ. 

Το παιδί μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ φέρει μεγάλο θλαστικό τραύμα στο τριχωτό της κεφαλής και μόλις ανέκτησε επίπεδο επικοινωνίας, έδωσε το τηλέφωνο του πατέρα της, στο οποίο απάντησαν η μητέρα με τα αδέλφια της.

Η 14χρονη έκανε εισαγωγή, έγιναν εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων είναι καλά. Ωστόσο, για προληπτικούς λόγους θα παραμείνει στο νοσοκομείο.

Παρότι οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για χτύπημα από αυτοκίνητο, πηγές από το υπουργείο Υγείας επισημαίνουν ότι από τη φύση του τραύματος εικάζεται ότι δεν πρόκειται για παράσυρση.

