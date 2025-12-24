Στο νοσοκομείο Παίδων μεταφέρθηκε την Παραμονή των Χριστουγέννων μία 14χρονη που είχε βγει να πει τα κάλαντα.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του υπουργείου Υγείας, η 14χρονη βρέθηκε αναίσθητη και χτυπημένη στο κεφάλι από νοσηλεύτρια του Παίδων «Αγία Σοφία», η οποία τής έδωσε τις πρώτες βοήθειες και κάλεσε το ΕΚΑΒ.

Το παιδί μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ φέρει μεγάλο θλαστικό τραύμα στο τριχωτό της κεφαλής και μόλις ανέκτησε επίπεδο επικοινωνίας, έδωσε το τηλέφωνο του πατέρα της, στο οποίο απάντησαν η μητέρα με τα αδέλφια της.

Η 14χρονη έκανε εισαγωγή, έγιναν εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων είναι καλά. Ωστόσο, για προληπτικούς λόγους θα παραμείνει στο νοσοκομείο.

Παρότι οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για χτύπημα από αυτοκίνητο, πηγές από το υπουργείο Υγείας επισημαίνουν ότι από τη φύση του τραύματος εικάζεται ότι δεν πρόκειται για παράσυρση.