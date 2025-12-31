Στο Παίδων με εισαγγελική εντολή μία ανήλικη μετά από χρήση κάνναβης: Εντοπίστηκε από το «έξυπνο ρολόι»

Μία ακόμα δυσάρεστη είδηση με θύμα μία ανήλικη κοπέλα βλέπει το φως της δημοσιότητας, καθώς μία 14χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία μετά από χρήση κάνναβης.

Όπως ανέφερε στο Live News του MEGA, ο Μιχάλης Γιαννάκος πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, το κορίτσι διεκομίστηκε στο νοσοκομείο το βράδυ της Τρίτης (30/12) στις 10 σε λιποθυμική κατάσταση, με εισαγγελική εντολή και αποδείχθηκε ότι είχε κάνει χρήση χασίς.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η μητέρα της ανήλικης είπε ότι είχε μία εφαρμογή στο «έξυπνο ρολόι» της που μπορούσε να δει πού είναι η κόρη της.



Στην εκπομπή σημειώνεται ότι υπάρχουν υπόννοιες ότι μπορεί να υπήρξε και σεξουαλική κακοποίηση, ενώ αναφέρεται ότι πήγε ιατροδικαστής και εξέτασε το κορίτσι.

Επιπλέον, οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι υπήρχε και δεύτερο κορίτσι. Οι δύο ανήλικες φέρεται να επικοινωνούσαν με δύο άνδρες μέσω social media, να έκλεισαν ραντεβού και να πήγαν σπίτι τους όπου και η 14χρονη έκανε χρήση κάνναβης.

Το κορίτσι έχασε τις αισθήσεις του και δεν θυμόταν τι έγινε. Την καταγγελία έκανε η μητέρα της, στο αστυνομικό τμήμα.

