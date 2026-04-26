Στόχος επίθεσης το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών: Φθορές με μπογιές και βαριοπούλες στη Λουίζης Ριανκούρ

Στόχος επίθεσης από αγνώστους έγινε το βράδυ του Σαββάτου το κτίριο που στεγάζει το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, επί της οδού Λουίζης Ριανκούρ.

Σύμφωνα με τo ρεπορτάζ του orange press agency, η ομάδα των αγνώστων προσέγγισε το κτίριο και προχώρησε σε εκτεταμένες ρίψεις χρωμάτων στην πρόσοψη, καθώς και στην κεντρική είσοδο της υπηρεσίας.

Παράλληλα με τη χρήση χρωμάτων, οι δράστες χρησιμοποίησαν βαριοπούλες, με τις οποίες κατάφεραν πλήγματα στα τζάμια του κτιρίου, προκαλώντας σοβαρές υλικές φθορές πριν απομακρυνθούν από το σημείο.

