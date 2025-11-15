Στον Εισαγγελέα γνωστή δημοσιογράφος: «Θα σας στείλω στα σύνορα» - Απειλούσε αστυνομικούς - Δεν σταμάτησαν σε μπλόκο

Μπελάδες με τον Νόμο για γνωστή δημοσιογράφο, η οποία έχει συλληφθεί και οδηγείται σήμερα (15/11) ενώπιον του Εισαγγελέα, καθώς δεν σταμάτησε σε μπλόκο ο οδηγός του αυτοκινήτου, στο οποίο βρισκόταν τα ξημερώματα του Σαββάτου και επιπλέον, η 52χρονη εξύβρισε και απείλησε τους Αστυνομικούς.

Όλα συνέβησαν γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα στην Αττική Οδό, όταν στα διόδια της Μεταμόρφωσης μπλόκο της Τροχαίας έκανε σήμα στον οδηγό του οχήματος να σταματήσει για έλεγχο. Ο 59χρονος οδηγός συνέχισε την πορεία του, μέχρι τη συμβολή της λεωφόρου Κύμης με την οδό Κασταμονής.

Εκεί οι αστυνομικοί της Τροχαίας που τον ακολούθησαν, τον σταμάτησαν για έλεγχο και διαπίστωσαν ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με αποτέλεσμα να του επιβάλουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 700 ευρώ, αφαίρεση στοιχείων οδήγησης για 90 ημέρες, ενώ ακινητοποίησαν και το όχημα.

Την ίδια ώρα, η 52χρονη δημοσιογράφος με «βαρύ» πολιτικό όνομα, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και σύμφωνα με τους αστυνομικούς άρχισε να τους εξυβρίζει... «Θα σας δείξω τι θα πάθετε, θα σας στείλω στα σύνορα» τους έλεγε, σύμφωνα με τα όσα κατέγραψαν στην καρτέλα που άνοιξαν για την υπόθεση οι αστυνομικοί.

Επιχείρησε μάλιστα να τους βιντεοσκοπήσει με το κινητό τηλέφωνο της και τους απείλησε. Φυσικά η κατάληξη ήταν να συλληφθεί.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγείται με την αυτόφωρη διαδικασία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για τα περαιτέρω