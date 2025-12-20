Με αυστηρά και αμείλικτα μέσα, ακόμη και με βασανιστήρια, λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά ακόμα και σε σχολείο των Βορείων Προαστίων που εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με όσα έχουν φέρει στο φως οι έρευνες, η οργάνωση βρισκόταν υπό τον πλήρη έλεγχο του 20χρονου αρχηγού της. Υπό τις οδηγίες του λειτουργούσαν δύο «τάγματα», ενώ δίπλα του βρίσκονταν βασικά μέλη που καθοδηγούσαν άλλα, έξι εκ των οποίων ανήλικοι μαθητές.

Κομβικό ρόλο κατείχε και ο 19χρονος υπαρχηγός της οργάνωσης, στο σπίτι του οποίου βρισκόταν η βασική «καβάτζα» με τις κύριες ποσότητες ναρκωτικών. Από εκεί αντλούσε κυρίως ο αρχηγός, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι ποσότητες δίνονταν απευθείας και σε άλλα μέλη.

Κύκλωμα με ναρκωτικά: Πώς κανόνιζαν τις δουλειές

Οι συναντήσεις για την «μοιρασιά» γίνονταν, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στη δικογραφία, σε πάρκο στα Πατήσια.

Παράλληλα, είχε δημιουργηθεί και τρίτη υποομάδα, η οποία υπαγόταν απευθείας στον 19χρονο υπαρχηγό. Μέλος της φέρεται να είχε αναλάβει ειδικό ρόλο, διακινώντας ναρκωτικές ουσίες εντός γηπέδου ποδοσφαιρικής ομάδας της περιοχής, κατά τη διάρκεια αγώνων.

Η δράση τους δεν είχε φραγμούς. Χαρακτηριστικό του θράσους τους είναι ότι δύο ανήλικα μέλη δεν δίστασαν να μεταφέρουν ναρκωτικά ακόμα και κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στα Χανιά.

Η λειτουργία της οργάνωσης στηριζόταν σε σχεδόν στρατιωτική πειθαρχία. Όπως προκύπτει από την έρευνα, σε περίπτωση λάθους ή μη τήρησης εντολών, επιβάλλονταν χρηματικά πρόστιμα.

Κύκλωμα με ναρκωτικά: Τα απάνθρωπα βασανιστήρια

Σε σοβαρότερες περιπτώσεις όμως, η τιμωρία ήταν σωματική. Χαρακτηριστικό είναι περιστατικό κατά το οποίο μέλος της οργάνωσης βασανίστηκε, καθώς εξαναγκάστηκε να σβήσει αναμμένο τσιγάρο στο χέρι του.

Παρότι η δομή περιλάμβανε τρεις «υποομάδες», τα περισσότερα μέλη διατηρούσαν άμεση και συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί, κατά τη διάρκεια της έρευνας, τουλάχιστον 263 επιβεβαιωμένες αγοραπωλησίες ναρκωτικών.

Ωστόσο, οι Αρχές εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός των συναλλαγών είναι πολλαπλάσιος, λόγω της συχνότητας επικοινωνιών μέσω εφαρμογών και των συνεχών συναντήσεων σε προκαθορισμένα σημεία.



