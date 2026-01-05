Στροφή στη δίκη Novartis: Εισαγγελική εισήγηση για καταδίκη των δύο προστατευόμενων μαρτύρων

Η εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες Φιλίστορας Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση στην υπόθεση Novartis.

Τόνισε ότι οι καταθέσεις τους το 2018 συνέβαλαν στη «δολοφονία χαρακτήρων» δέκα πολιτικών προσώπων.

Η εισαγγελέας πρότεινε να απαλλαγεί η Μαραγγέλη για δύο πράξεις ψευδούς καταμήνυσης (Λοβέρδος και Σαλμάς), λόγω παραγραφής.

Κριτική στη διαδικασία και στις καταθέσεις

Η εισαγγελέας μίλησε για «περίεργο τρόπο» λήψης των καταθέσεων και έκανε λόγο για πιέσεις στους εισαγγελείς της εποχής. Επισήμανε ότι μεγαλύτερη ευθύνη έχουν όσοι εκμεταλλεύτηκαν τις καταθέσεις για πολιτικές σκοπιμότητες.

Χαρακτήρισε τον πρώην επικεφαλής της Novartis Ελλάδας «σκοτεινή προσωπικότητα» και σημείωσε ότι τίποτα δεν αποδεικνύει πως όσα ισχυριζόταν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

Αμφισβήτηση της αξιοπιστίας των μαρτύρων

Η εισαγγελέας υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για χρηματισμό πολιτικών προσώπων, παρά τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων.

Απέρριψε και το επιχείρημα περί «βράβευσης» της Μαραγγέλη στις ΗΠΑ, εξηγώντας ότι πρόκειται για εντελώς διαφορετική διαδικασία.

Για τον Δεστεμπασίδη ανέφερε ότι «υπολόγιζε με το μυαλό του» ποσά και πρόσωπα, κάτι που —όπως είπε— αποτελεί ουσιαστικά ομολογία ψευδούς κατάθεσης.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί με τις αγορεύσεις των δικηγόρων και στη συνέχεια θα εκδοθεί η απόφαση.