Συγγρού: Η στιγμή που ασυνείδητος οδηγός τρέχει με 187 χλμ. την ώρα

Στο πλαίσιο της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε εκτεταμένους ελέγχους το τριήμερο 19 έως 21 Σεπτεμβρίου, σε διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής:

Πραγματοποιήθηκαν 5.011 έλεγχοι για αλκοτεστ

Βεβαιώθηκαν 95 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

4 οδηγοί συνελήφθησαν, καθώς εντοπίστηκαν με τιμές αλκοόλ πάνω από 0.60 mg/l

Για υπερβολική ταχύτητα:

Βεβαιώθηκαν 101 παραβάσεις σε κεντρικούς άξονες της Αθήνας

σε κεντρικούς άξονες της Αθήνας Ξεχώρισε περίπτωση οδηγού στη λεωφόρο Συγγρού, ο οποίος κινούνταν με 187 χλμ. την ώρα.

Η Τροχαία υπενθυμίζει ότι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και η υπερβολική ταχύτητα παραμένουν από τις βασικές αιτίες σοβαρών τροχαίων και καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Βίντεο με οδηγό που κινείται με 187χλμ την ώρα