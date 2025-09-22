Συγγρού: Η στιγμή που ασυνείδητος οδηγός τρέχει με 187 χλμ. την ώρα

Στο πλαίσιο της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε εκτεταμένους ελέγχους το τριήμερο 19 έως 21 Σεπτεμβρίου, σε διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής:
Πραγματοποιήθηκαν 5.011 έλεγχοι για αλκοτεστ
Βεβαιώθηκαν 95 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
4 οδηγοί συνελήφθησαν, καθώς εντοπίστηκαν με τιμές αλκοόλ πάνω από 0.60 mg/l
Για υπερβολική ταχύτητα:
- Βεβαιώθηκαν 101 παραβάσεις σε κεντρικούς άξονες της Αθήνας
- Ξεχώρισε περίπτωση οδηγού στη λεωφόρο Συγγρού, ο οποίος κινούνταν με 187 χλμ. την ώρα.
Η Τροχαία υπενθυμίζει ότι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και η υπερβολική ταχύτητα παραμένουν από τις βασικές αιτίες σοβαρών τροχαίων και καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Βίντεο με οδηγό που κινείται με 187χλμ την ώρα
