Συγκέντρωση και αντιπολεμική συναυλία στα Προπύλαια: Ποιοι καλλιτέχνες συμμετέχουν

Την Κυριακή 26 Απριλίου, τα Προπύλαια γίνονται το επίκεντρο μιας ηχηρής κραυγής ενάντια στη βία και τον πόλεμο. Κορυφαίοι καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής ενώνουν τις φωνές τους με τον λαό, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης απέναντι στη συνεχιζόμενη γενοκτονία των Παλαιστινίων.

Η εκδήλωση, που διοργανώνεται από την πρωτοβουλία March to Gaza, αποτελεί μια συλλογική απάντηση στο σκοτάδι του πολέμου.

Παράλληλα με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla, του στόλου αλληλεγγύης που προετοιμάζεται να πλεύσει ξανά προς τη Γάζα για να σπάσει τον παράνομο ισραηλινό αποκλεισμό.



Στον χώρο θα γίνεται και συλλογή ειδών για τη Γάζα, καθώς οι αλληλέγγυοι μπορούν να φέρουν:

Ρύζι

Μακαρόνια

Φακές

Ρεβύθια

Φασόλια

Το πρόγραμμα του stand up comedy:

Δήμητρα Νικητέα,

Μελίνα Κόλλια,

Σταμάτης Αθανασάκης,

Κωσταντής Μπίτσος,

Σαββούλα Οικονόμου,

Γιώργος Αλεβίζος

Ηλίας Λάτε

Το μουσικό line up LIVE:

Νατάσσα Μποφίλιου,

Ρίτα Αντωνοπούλου,

Νεφέλη Φασούλη,

Ρένα Μόρφη,

Μαριάνα Κατσιμίχα,

Θανάσης Λουβερδής,

Βύρων Τσουράπης,

Σταύρος Τσαντές,

Νίκος Ξύδης,

Θελξιέπεια,

Βασίλης Ράλλης,

Απόστολος Ρίζος,

Ορέστης Ντάντος,

Εισβολέας,

Βήτα Πεις,

Novel 729,

Δύο μηδέν δύο μηδεν,

ΧΑΡΑ,

Scifi-river,

Σημάδι,

Lyrical Punishment

ΝΙΟ.ΣΤΕ.

ΟΡΧΗΣΤΡΑ: Νίκος Ξύδης – ακουστική κιθάρα / τραγούδι

Ανδρέας Αρβανίτης – κρητική λύρα / πνευστά

Νεοκλής Νεοφυτίδης – πιάνο

Ιάσονας Μαυρογεώργος – ηλεκτρική κιθάρα

Αντωνία Τσολάκη – μπάσο / φωνητικά

Ηρακλής Παχίδης – τύμπανα



Επιμέλεια ήχου: Γιώργος Φιλικόζης, Παναγιώτης Μπούτσης

