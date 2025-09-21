Συγκινεί ο Πάνος Ρούτσι στην ομιλία του στο Σύνταγμα: «Το χρωστάμε στον Nτένις και σε όλα τα παιδιά των Τεμπών»

Συγκίνησε ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας θύματος από το δυστύχημα των Τεμπών, στην ομιλία του στο Σύνταγμα.

Υπενθυμίζεται ότι, ο κύριος Ρούτσι πραγματοποιεί για έβδομη μέρα απεργία πείνας έξω από τη Βουλή, προκειμένου να εγκριθεί το αίτημα του κατά το οποίο ζητά την εκταφή του παιδιού του.

Σήμερα, στη συγκέντρωση συμπαράστασης που έλαβε χώρα στο Σύνταγμα, ο Πάνος Ρούτσι δήλωσε:

«Είμαι πολύ συγκινημένος, αλλά ταυτόχρονα και πολύ απογοητευμένος, γιατί είμαι εδώ επτά ημέρες και κανένας από αυτούς εκεί πίσω δεν νοιάστηκε. Σήμερα μιλάμε για το πιο εξοργιστικό κομμάτι αυτής της υπόθεσης: δεν μας αφήνουν να κάνουμε εκταφές, δεν μας αφήνουν να δούμε την αλήθεια.

Θέλουμε να αποκαλυφθεί τι πραγματικά έγινε εκείνο το βράδυ. Αναρωτιέμαι τι φοβούνται; Τι προσπαθούν να κρύψουν;

Αν όλα έγιναν όπως λένε, αν όλα ήταν τόσο καθαρά, τότε γιατί εμποδίζουν ακόμα και το δικαίωμα να ερευνήσουμε;

Η άρνηση για εκταφή δεν είναι τυπική λεπτομέρεια. Είναι πράξη συγκάλυψης.

Είναι προσπάθεια να θαφτεί η αλήθεια.

Είναι ύβρις απέναντι στη μνήμη τους, απέναντι στις οικογένειες, απέναντι σε ολόκληρη την κοινωνία.

Ο γιος μου, ο Ντένις, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά, δεν μπορούν πια να μιλήσουν. Η μόνη τους φωνή είμαστε εμείς. Και τώρα δεν μας αφήνουν ούτε να τους υπερασπιστούμε.

Θέλουν να τους κάνουν δύο φορές θύματα: μία από το έγκλημα των Τεμπών και μία από τη σιωπή και την ατιμωρισία.

Λοιπόν, δεν θα τους αφήσουμε. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να στερήσει το δικαίωμα στη δικαιοσύνη.

Οι εκταφές είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για να αποδείξουμε τι πραγματικά έγινε.

Όσοι εμποδίζουν τις εκταφές στέκονται εμπόδιο στην έρευνα και είναι συνένοχοι στο έγκλημα.

Εμείς θα συνεχίσουμε, γιατί δεν ζητάμε χάρη, ζητάμε το αυτονόητο: να μάθουμε την αλήθεια για τα παιδιά μας. Και μέχρι να την μάθουμε, η φωνή μας θα δυναμώνει κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Γιατί το χρωστάμε στον Ντένις και σε όλα τα παιδιά των Τεμπών», δήλωσε.