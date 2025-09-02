Συγκίνηση στο μνημόσυνο του Μίκη Θεοδωράκη στα Χανιά: Πλήθος κόσμου είπε και φέτος «αντίο»

Πλήθος κόσμου και παρουσία μελών της οικογένειάς του, τελέστηκε σήμερα το πρωί (2/9) στο Κοιμητήριο Γαλατά, στα Χανιά, το ετήσιο μνημόσυνο του μεγάλου μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν από τέσσερα χρόνια.

Από τον πολιτικό κόσμο, το «παρών» έδωσαν ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, εκπρόσωποι των βουλευτριών Ντόρας Μπακογιάννη, Σέβης Βολουδάκη, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Την ίδια ώρα, απλός κόσμος απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη του Χανιώτη μουσικοσυνθέτη που πέρασε αφενός στην αιωνιότητα, ενώ το έργο του θα συνεχίσει να συντροφεύει γενιές και γενιές.

Μνημόσυνο για τον Μίκη Θεοδωράκη | Flashnews.gr

Η φετινή, ιδιαίτερη συγκυρία στο μνημόσυνο για τον Μίκη Θεοδωράκη

Η συγκυρία βέβαια ήταν σημαντική και στενάχωρη, αφού το μνημόσυνο έγινε μερικές μέρες μετά τον θάνατο του Γιάννη Αγοραστάκη, ενός ανθρώπου που στάθηκε δίπλα στον Μίκη Θεοδωράκη, εξυψώνοντας το έργο του και δημιουργού του παγκρήτιου συλλόγου φίλων Μίκη Θεοδωράκη.

Ιδιαίτερη νότα στην τελετή έδωσαν οι μελωδίες της μπάντας του δήμου Χανίων που έπαιξαν γνωστές συνθέσεις του Μίκη Θεοδωράκη, με τρόπο που ταίριαζε στην περίσταση.

Η εγγονή του Μίκη Θεοδωράκη, Θεοδωράκη Μυρτώ μαζί με την οικογένειά της άφησε συγκινημένη, ένα λουλούδι στον τάφο του παππού της.

Με πληροφορίες από flashnews.gr