Συγκινητικές στιγμές από τη φωτιά στο Μενίδι: Εθελοντές διέσωσαν εγκλωβισμένα ζώα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς σε εργοστάσιο ξυλείας στο Μενίδι, με την τελευταία ενημέρωση της Υπηρεσίας να κάνει λόγο πως έχει «περιοριστεί αρκετά».

Προβληματισμό, ωστόσο, προκάλεσε το γεγονός ότι η φωτιά στο Μενίδι «πήδηξε» στο διπλανό εργοστάσιο, την ώρα που εθελοντές κατάφεραν να σώσουν εγκλωβισμένα ζώα μέσα στον χώρο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Orange Press Agency, μικρά ζώα που είχαν εγκλωβιστεί στους χώρους της επιχείρησης ξυλείας που καίγεται στις Αχαρνε διασώζουν εθελοντές. Στο βίντεο εικονίζονται δύο μικρά γατιά που έβγαλε ένας νεαρός από σημείο δίπλα στις φλόγες. Τα γατάκια ήταν εμφανώς ταλαιπωρημένα όμως ανταποκρίνονταν.

Φωτιά στο Μενίδι: Επεκτείνεται στο απέναντι εργοστάσιο

Συγκεκριμένα, η φωτιά στο εργοστάσιο στο Μενίδι «μεταπήδησε» στο διπλανό μέσω πεύκων, ενώ «άρπαξε» γρήγορα εξαιτίας των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στο εσωτερικό του κτιρίου, όπως παπούτσια και πλαστικά.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς στο Μενίδι, επιχείρηση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, είναι τεράστια καθώς εκτός των επίγειων μέσων, ελικόπτερα πραγματοποιούν ρίψεις.

Στο σημείο, Τατοΐου και Κηφισίας, έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, με 30 πυροσβέστες και 12 οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεσή της, στην οποία συνδράμει κι ένα ελικόπτερο. Γρήγορα, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και 44 πυροσβέστες με 20 οχήματα συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες, ενώ από αέρος συμμετέχουν στην κατάσβεση τρία ελικόπτερα.