Συγκινητικό βίντεο: Σκύλος βρήκε άνθρωπο για να σώσει παγιδευμένο σκυλί - Του υπέδειξε το σημείο

Μια συγκινητική ιστορία αφοσίωσης εκτυλίχθηκε στην Κρήτη, όπου μια σκυλίτσα απέδειξε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο μέχρι πού μπορεί να φτάσει για να σώσει ένα άλλο ζώο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Ρουκάνι του δήμου Ηρακλείου, όταν ένας οδηγός κινούνταν σε αγροτικό δρόμο και ξαφνικά είδε έναν σκύλο να ανεβαίνει στο καπό του αυτοκινήτου του, αρνούμενος να κατέβει.

Όταν τελικά η σκυλίτσα κατέβηκε, άρχισε να κατευθύνεται προς έναν χωματόδρομο, σταματώντας ανά διαστήματα για να ελέγχει αν ο οδηγός την ακολουθεί. Ο άνδρας, αντιλαμβανόμενος ότι κάτι συμβαίνει, αποφάσισε να την ακολουθήσει.

Η σκυλίτσα τον οδήγησε σε μια λιμνοδεξαμενή της περιοχής, όπου αποκαλύφθηκε ο λόγος της παράξενης συμπεριφοράς της: ένα άλλο σκυλί βρισκόταν μέσα στο νερό και πάλευε να κρατηθεί στην επιφάνεια.

Ο οδηγός αντέδρασε άμεσα και, χρησιμοποιώντας ένα μπαστούνι, κατάφερε να το ανασύρει και να το σώσει, χάρη στην επιμονή και την «καθοδήγηση» της σκυλίτσας.

Η πράξη αυτή αναδεικνύει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την ευφυΐα και την αφοσίωση των ζώων, συγκινώντας όσους έμαθαν την ιστορία.