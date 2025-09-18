Συγκλονίζει ο Λουκιανός που φυλακίστηκε άδικα για εμπρησμό: «Πήγαμε να βοηθήσουμε και μας έβαλαν φυλακή»

«Πνίγηκε» στις αγκαλιές των γονιών του ο 21χρονος Λουκιανός που κατηγορήθηκε - αδίκως - για εμπρησμό και μπήκε στη φυλακή μαζί με έναν φίλο του.

Μετά την αποφυλάκισή του, ο Λουκιανός μίλησε στις κάμερες λέγοντας: «Νιώθω μία τεράστια ψυχολογική κούραση μετά από όλο αυτό. Ήταν αδιανόητο αυτό που περάσαμε. Δεν μπορώ να καταλάβω... Πήγαμε να βοηθήσουμε και βρεθήκαμε στη φυλακή» ανέφερε στην αρχή.

Στη συνέχεια υποστήριξε: «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που μας στήριξε και μάς έδωσε κουράγιο μέσα στη φυλακή».

Για τις συνθήκες που συνάντησε ανέφερε: «Ήταν πολύ δύσκολα. Είναι πολύ διαφορετικό να βρεθείς στη φυλακή ενώ είσαι αθώος, αλλά μου έδωσε πολύ κουράγιο η οικογένειά μου, οι φίλοι μου και όλος ο κόσμος που μας στήριξε» ενώ πρόσθεσε: «Δεν φοβόμουν καμία στιγμή, ήμουν αθώος και θα πολεμήσω μέχρι την τελευταία στιγμή».

Στη συνέχεια είπε: «Μέσα στη φυλακή υπήρχε αλληλεγγύη, μοιραζόμασταν τα φαγητά, αλλά οι κοριοί με έχουν φάει εντελώς. Κατσαρίδες, κοριοί είναι γεμάτο στη φυλακή, δεν είναι ανθρώπινες οι συνθήκες».

Όσο για το αν θα επιστρέψει στον εθελοντισμό ανέφερε: «Ναι, θα επιστρέψω στον εθελοντισμό, παρ΄όλα αυτά, για μια αδικία δεν θα το αφήσω να περάσει έτσι. Θα μείνω δυνατός για να βοηθήσουμε τον κόσμο όσο γίνεται».



