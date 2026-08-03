Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Ζητήθηκε η ασύρματη επικοινωνία - Κλειδί οι καταθέσεις των επιζώντων

Οι αρχές ξεκινούν προανάκριση για την διερεύνιση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η φονική σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα. Όπως αναφέρει ο Alpha, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή ανάληψης της έρευνας για το τραγικό δυστύχημα στον αέρα με τα δύο ελικόπτερα και τους δύο νεκρούς, στο τμήμα ανθρωποκτονιών της Ελληνικής Αστυνομίας, που αποτελεί το πιο έμπειρο του σώματος.

Επομένως ξεκινάει η προανάκριση, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές θα ζητήσουν την ασύρματη επικοινωνία την οποία είχαν μέχρι λίγα δευτερόλεπτα πριν από την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, μεταξύ του συντονιστή εδάφους μαζί με τον συντονιστή αέρα και έδινε τις εντολές που μεταφέρονταν στους πιλότους που ήταν στον αέρα.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις δεν μιλούσαν μεταξύ τους, δεν είδαν ο ένας τον άλλον ιδιαίτερα ο πιλότος που ήταν πάνω και προσέκρουσε στην καρδιά του άλλου ελικοπτέρου, στον έλικά.

Έπειτα θα ληφθούν καταθέσεις από τους επιζήσαντες που νοσηλεύονται στο 251 νοσοκομείο της αεροπορίας. Αφού ακούσουν τα πάντα, θα πάρουν τις καταθέσεις προκειμένου να δουν κατά πόσο συμφωνούν όλες οι πληροφορίες, και που έχει γίνει το λάθος.

Σημειώνεται πως ο διευθυντής του κλάδου της Πυροσβεστικής επισκέφθηκε τους δύο τραυματίες, εκ μέρους του αρχηγού. Επιπλέον αναμένεται να συγκροτηθεί ειδική επιτροπή προκειμένου να εξετάσει εάν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας.