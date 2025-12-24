Σύλβα Ακρίτα: Τη Δευτέρα το τελευταίο αντίο στο Α’ Νεκροταφείο - Η επιθυμία της οικογένειας

Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, στις 13:30, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες θα αποχαιρετήσουν τη Σύλβα – Καίτη Ακρίτα στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, στην Αίθουσα Τελετών.

Η είδηση του θανάτου της, σε ηλικία 97 ετών, έγινε γνωστή από την κόρη της, Έλενα Ακρίτα, μέσω μιας λιτής αλλά συγκινητικής ανάρτησης στο Facebook.

Η επιθυμία της οικογένειας

Αντί στεφάνων, η οικογένεια ζητά από όσους το επιθυμούν να στηρίξουν το Κέντρο Ημέρας Αττικής «Ελένη Αγάθωνος», το οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά-θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης. Οι δωρεές μπορούν να πραγματοποιηθούν στον λογαριασμό του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού στην Τράπεζα Πειραιώς.

Η ζωή και η πορεία της Σύλβας Ακρίτα

Η Σύλβα – Καίτη Ακρίτα γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου 1928 στη Θεσσαλονίκη, από Μικρασιάτες γονείς. Ο πατέρας της, Κωνσταντίνος Γιαβάσογλου, υπήρξε γερουσιαστής του Ελευθερίου Βενιζέλου, ενώ η μητέρα της ήταν η Λουκία Ρουσσίδη.

Με έντονη παρουσία στη δημόσια ζωή, η Ακρίτα διετέλεσε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια υφυπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στην κοινωνική πολιτική της χώρας.

Η Έλενα Ακρίτα αποχαιρέτησε τη μητέρα της με μια φράση που συμπύκνωσε όλη τη συναισθηματική φόρτιση της στιγμής: «Καλή αντάμωση μανούλα».