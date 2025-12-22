Σύλληψη 47χρονου κρεοπώλη στη Λάρισα για διακίνηση ναρκωτικών – «Φωλιά» με κοκαΐνη και όπλα

Μια υπόθεση που ξεπερνά τα όρια της καθημερινότητας αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής στη Λάρισα, όταν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων συνέλαβαν έναν 47χρονο κρεοπώλη, εργαζόμενο σε μάρκετ της περιοχής.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που τον συνέδεαν με κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν να κινείται με το Ι.Χ. του στο κέντρο της πόλης και τον ακινητοποίησαν. Στην κατοχή του βρέθηκαν τέσσερις συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 2,6 γραμμαρίων, 1.800 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα.

Η έρευνα συνεχίστηκε σε σπίτι που διατηρεί στον Πλαταμώνα, όπου εντοπίστηκαν μεγαλύτερες ποσότητες ναρκωτικών και εξοπλισμός που παραπέμπει σε οργανωμένη δραστηριότητα: δύο συσκευασίες κοκαΐνης 26,8 γραμμαρίων, 40 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά με υπολείμματα, 11.000 ευρώ και ένα δίκαννο χωρίς άδεια.

Το αυτοκίνητό του κατασχέθηκε ως μέσο διευκόλυνσης της δράσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 47χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για παρόμοια υπόθεση και μάλιστα είχε καταδικαστεί, εκτίοντας την ποινή του με αναστολή.

Ο συλληφθείς οδηγείται σήμερα στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να αποκαλυφθεί το πλήρες εύρος της δραστηριότητάς του.