Σύλληψη γιου γνωστού πολιτικού: Γιατί η αστυνομία δεν ανακοινώνει το όνομά του

Πολλοί αναρωτιούνται γιατί η αστυνομία δεν ανακοινώνει το όνομα του γιου γνωστού πολιτικού που συνελήφθη μετά από καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία.

Όπως είπε η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο MEGA:

«Για να ανακοινωθεί το όνομα ενός συλληφθέντα χρειάζεται εισαγγελική εντολή, χρειάζεται διάταξη.

Εδώ ο άνθρωπος αυτός έχει συλληφθεί μαζί με έναν ακόμη νεαρό για απείθεια, επιβλήθηκαν και κάποιες τροχονομικές παραβάσεις. Όλα ξεκίνησαν όταν έγινε σήμα από τους αστυνομικούς για να γίνει ένας τυπικός έλεγχος στο όχημα και δεν σταμάτησαν. Ακολούθησε μικρή καταδίωξη. Δεν υπήρχε κάτι παράνομο στην κατοχή τους».

Το βίντεο-ντοκουμέντο

Ένα βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει καρέ-καρέ την αγωνιώδη καταδίωξη ενός λευκού οχήματος στους δρόμους της Νέας Ερυθραίας προβλήθηκε στο Mega news.

Στο τιμόνι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρισκόταν ο 19χρονος γιος πασίγνωστου πολιτικού, ενώ στη θέση του συνοδηγού καθόταν ένας φίλος του.

Παρά τα επίμονα σήματα των αστυνομικών με φάρο και σειρήνα, οι δύο νεαροί επιχείρησαν να ξεφύγουν.

«Κι ενώ τους κάνανε σήμα με το φάρο και με το ηχητικό του αστυνομικού αυτοί δε σταμάτησαν.

Παρόλα αυτά τρέχαν με 100 χιλιόμετρα μέσα εδώ», περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας, αποτυπώνοντας την επικινδυνότητα της στιγμής.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης (25/11) , όταν αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς έσπευσαν στο κλειστό Γυμναστήριο της περιοχής, έπειτα από καταγγελίες κατοίκων για φθορές.

Εκεί εντόπισαν δύο νεαρούς, οι οποίοι, μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία τους, μπήκαν βιαστικά στο λευκό όχημα και προσπάθησαν να διαφύγουν.

Η καταδίωξη

Ακολούθησε μια επικίνδυνη πορεία μέσα στα στενά της Νέας Ερυθραίας. Ο νεαρός οδηγός παραβίασε δύο STOP σε ώρα αιχμής, μπήκε ανάποδα σε δρόμο κατοικημένης περιοχής και έκανε ελιγμούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό ατύχημα.

Στη συμβολή των οδών Βορείου Ηπείρου και Σολωμού, το όχημα ακινητοποιήθηκε. Οι δύο νεαροί βγήκαν τρέχοντας, όμως οι αστυνομικοί τους καταδίωξαν πεζοί και τους συνέλαβαν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γιος του πολιτικού φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;».

Οι δύο νεαροί, ηλικίας 19 και 20 ετών, οδηγήθηκαν στο τμήμα και συνελήφθησαν για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση. Σε βάρος του γιου του πολιτικού, που ήταν ο οδηγός, βεβαιώθηκαν τροχονομικές παραβάσεις.

Μετά την προσαγωγή τους στον εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.