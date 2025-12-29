Μενού

Σύλληψη μπασκετμπολίστα του Κολοσσού Ρόδου με ποσότητα ναρκωτικών

Αστυνομικοί στη Ρόδο συνέλαβαν Αμερικανό μπασκετμπολίστα της ομάδας του Κολοσσού για κατοχή νακρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα, κάνναβης.

Reader symbol
Newsroom
περιπολικό-αστυνομία
Περιπολικό της αστυνομίας | INTIME
  • Α-
  • Α+

Αθλητής της ομάδας μπάσκετ του Κολοσσού Ρόδου συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, καθώς ύστερα από έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε, εντοπίστηκε ποσότητα ναρκωτικών ουσιών στην κατοχή του.

Όπως αναφέρει το dikastiko.gr, ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, που έχει αγωνιστεί στο παρελθόν και στο NBA, συνελήφθη όταν οι Αρχές βρήκαν πάνω του ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Ο παίκτης οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για τα περαιτέρω.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ