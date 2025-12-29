Σύλληψη μπασκετμπολίστα του Κολοσσού Ρόδου με ποσότητα ναρκωτικών

Αθλητής της ομάδας μπάσκετ του Κολοσσού Ρόδου συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, καθώς ύστερα από έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε, εντοπίστηκε ποσότητα ναρκωτικών ουσιών στην κατοχή του.

Όπως αναφέρει το dikastiko.gr, ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, που έχει αγωνιστεί στο παρελθόν και στο NBA, συνελήφθη όταν οι Αρχές βρήκαν πάνω του ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Ο παίκτης οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για τα περαιτέρω.